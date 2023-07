VIDEO -Toscana pazza di Dybala: bagno di folla in un ristorante di Greve in Chianti

Paulo Dybala ha passato alcuni giorni in Toscana in vista del matrimonio dell'amico Joaquin Correa. Il fantasista giallorosso è stato avvistato a Greve in Chianti e in un batter d'occhio il ristorante dove stava passando la serata è stato preso d'assalto da tantissimi tifosi. Video pubblicato sulla pagina Instagram "Welcometoflorence"

Non solo Roma, anche la Toscana è pazza di Paulo Dybala. La Joya è stato avvistato in un ristorante di Greve in Chianti che in pochi minuti si è riempito di tantissimi tifosi che ne hanno approfittato per portare a casa un selfie o un autografo. Il 21 giallorosso si trovava nel paesino a Sud di Firenze per il matrimonio del compagno di nazionale Joaquin Correa