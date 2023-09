Romelu Lukaku sta decisamente dando spettacolo durante il ritiro in Belgio con la sua nazionale. Se c'erano dubbi sulle sue condizioni fisiche, con questo video non ce ne saranno più: grande dribbling e super gol per Big Rom che con una splendida azione conferma le sue grandi qualità. Manca ancora un po' prima di rivederlo all'Olimpico, ma le premesse sono più che buone