I giallorossi domani affronteranno il Servette in Europa League: calcio d'inizio alle ore 21

Vigilia europea per la Roma che domani giocherà contro gli svizzeri del Servette. Alla rifinitura di oggi non hanno partecipato Azmoun, Llorente, Smalling e Renato Sanches. L'iraniano non sarebbe stato comunque a disposizione poiché è fuori dalla lista Uefa