VIDEO – Pilota l’aereo con la maglia della Roma. I passeggeri: “C’è solo un capitano”

Un pilota speciale accompagna i tifosi a Budapest. Questa sera la Roma affronterà il Siviglia in finale di Europa League

Scatta ufficialmente il contro alla rovescia. La Roma si prepara all'appuntamento con la storia. Questa sera alla Puskas Arena di Budapest i giallorossi affronteranno il Siviglia con il supporto di più di 15000 tifosi accorsi da tutto il mondo per spalleggiare la squadra. Su uno dei voli per la capitale Ungherese, fa la sua apparizione un pilota "speciale". Indossa la maglia della Roma e riprende i presenti che, per lui, intonano il celebre coro: "C'è solo un capitano"