VIDEO – Pellegrini si improvvisa barbiere: il taglio di capelli al suo agente

In questi giorni a Trigoria Pellegrini, oltre che allenarsi per recuperare al meglio in vista del match contro il Torino, si è cimentato in un'altra professione. Infatti da questo video pubblicato dal barbiere ufficiale di Trigoria, si vede chiaramente il Capitano giallorosso concentratissimo a realizzare un taglio di capelli al suo agente. Un siparietto niente male nell'attesa di poter finalmente rivedere il numero 7 in campo domenica. Infatti il suo obiettivo è proprio quello di tornare in ottima forma per continuare a dare un contributo alla squadra il prima possibile