VIDEO – Occhiali da sole e balli scatenati: è show di Ibanez al suo matrimonio

Roger Ibanez ha sposato la sua Bruna in una cerimonia nel sud del Brasile con amici e familiari. Prima la commozione per il sì più atteso, poi la festa scatenata in cui il difensore della Roma è stato assoluto protagonista tra occhiali da sole e gadget 'improbabili'