VIDEO – Mourinho: “Scommesse? Mi fido di Zalewski e El Shaarawy. Dicono la verità”

Lo Special One si p soffermato sullo scandalo scommesse che ha tirato in ballo anche due giocatori giallorossi: "Ho parlato con i miei, non dovevo farlo con gli altri. Con Zalewski abbiamo anche riso un po' perché sono stato il primo a parlare con lui quando ancora non sapeva bene cosa fosse uscito"

Lo Special One, durante la conferenza stampa prima del match con il Monza, non poteva non soffermarsi sullo scandalo scommesse che si sta abbattendo sul calcio italiano e che avrebbe visto coinvolti anche due giocatori della Roma ovvero El Shaarawy e Zalewski. Il portoghese non ha dubbi e ha ribadito la fiducia verso i propri giocatori: "È un danno alla loro immagine se non sono colpevoli. In questo caso mi fido di loro e hanno sufficiente rapporto con me per dirmi la verità anche se brutta. Mi fido di loro e la società lo stesso"