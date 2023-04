VIDEO – Mourinho: “Non so se Dybala giocherà. Domani farà il provino decisivo”

Lo Special One ha parlato delle condizioni dell'argentino in vista della sfida di ritorno contro il club di Rotterdam: "Non so se può giocare dal primo minuto. Abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore prima di capire se può giocare"

Il tecnico portoghese ha presentato alla stampa la sfida decisiva di domani contro la formazione olandese. Non potevano ovviamente mancare gli aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito anzitempo nella gara d'andata: "Non dico che non può andare in panchina. Aspettiamo fino a domani anche per quelli di voi che sono più bravi e con più contatti. Nemmeno l’allenatore sa chi giocherà domani”