VIDEO – Mourinho: “Non piango per l’attaccante. Conosciamo la situazione”

Lo Special One ha detto la sua sulla questione legata all'attaccante: "Venire qua a piangere non vale la pena. Sappiamo tutti che dal momento che abbiamo perso Abraham, non abbiamo fatto niente per compensare questa situazione"

Alla vigilia della prima partita di campionato, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti affrontati, lo Special One si è soffermato anche sul capitolo attaccante visto che ad oggi ha solo Belotti a disposizione: "La società fa il possibile per risolvere la questione ma io alleno i giocatori che sono a disposizione. Chiedo una volta in più ai nostri tifosi di giocare domani da attaccanti, abbiamo bisogno di loro".