VIDEO – Mourinho: “Non parlo del signor Matic. È lui che deve dire qualcosa”

Mourinho in conferenza stampa ha affrontato anche la questione legata all'addio di Matic: "Del signor Matic penso che sia lui che deve dire qualcosa"

Alla vigilia del match contro la Salernitana, Mourinho in conferenza stampa ha affrontato anche il capitolo Matic. Il serbo si è trasferito al Rennes ha pochi giorni dall'inizio del mercato causando malumori nella piazza ma anche all'interno dello spogliatoio: "Dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Rennes, non abbiamo bisogno di dire altro. Ha detto che ci parlava da più di un mese e cosa posso aggiungere di più, non c’è niente da dire".