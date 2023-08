VIDEO – Mourinho: “Lukaku? Arriverà un attaccante. Non mi hanno promesso nessuno”

Lo Special One in conferenza stampa ha parlato del possibile arrivo di un nuovo attaccante: "Pinto deve lavorare tranquillamente come sto facendo io. Ne arriverà un altro oltre Azmoun"

José Mourinho in conferenza stampa si è soffermato su Azmoun, neo arrivato in giallorosso, e sulla possibilità di avere a disposizione un nuovo attaccante: "Non mi hanno promesso nessuno ma mi hanno detto che la società e Pinto lavoreranno forte per prenderne un altro. Azmoun non è ancora un nostro giocatore, faccio fatica a parlare di lui figuratevi di Lukaku"