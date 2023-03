VIDEO – Mourinho: “La Real Sociedad ha grande qualità tecniche. Sorteggio sfortunato”

Le parole dello Special One: "E' un'ottima squadra. È difficile trovare punti deboli. Imanol è un grandissimo allenatore è la squadra è molto ben organizzata sia dal punto di vista difensivo che offensivo"

Lo Special One parla delle qualità della formazione basca: "Essere quarto nella Liga dietro le giganti è tanta roba. È una squadra di qualità. Quando sei in Europa League, specialmente in questa stagione dove tutte hanno super qualità rispetto ad altre stagioni, è difficile. Loro guardano noi con lo stesso rispetto, sono sicuro"