VIDEO – Mourinho: “Il quarto posto è un’impresa. Siamo tra il quinto e l’ottavo”

Non solo l'attaccante, José Mourinho in conferenza stampa ha parlato anche degli obiettivi della Roma in questa stagione: "Il mio obiettivo non può andare oltre al voler vincere la prossima partita, non ne sono capace. La Roma è fra il quinto e l’ottavo posto con Lazio, Atalanta e Fiorentina. Poi si può fare un’impresa e spero che riusciamo a farlo ma senza stare in vacanza in Europa”