VIDEO – Mourinho: “Ho salvato Bove dalla Serie C. Ora è importante per la Roma”

Il mister ha elogiato Bove in conferenza stampa e si è preso i meriti della sua crescita

Bove domani partirà titolare contro il Servette. Il 'cane malato' di Mourinho è stato elogiato in conferenza stampa per l'impegno che ci mette negli allenamenti. Ma il mister si è preso anche i meriti della sua crescita: " Sta crescendo e l’orribile allenatore è orgoglioso di aver dato l’opportunità a Bove di passare dalla C all’essere importante per il calcio italiano e per la Roma”.