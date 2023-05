VIDEO – Mourinho: “Dybala titolare? Ad oggi dico di no. Vediamo domani”

Lo Special One sulla possibilità di vedere Dybala in campo dall'inizio: "Non credo possa partire titolare ma non voglio passare per un bugiardo"

Sale l'attesa in vista della semifinale di Europa League contro il Leverkusen. Mourinho ha parlato in conferenza stampa e una delle prime domande non poteva che essere sulle condizioni di Paulo Dybala: "Non so se può giocare titolare, vediamo domani. Non ti dico di no, ti dico "penso di no".