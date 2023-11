VIDEO – Mourinho: “Difficile combattere contro la storia clinica dei nostri giocatori”

Lo Special One sulle risorse a disposizione: "Ci mancavano 5 titolari, se fossero mancati all’Inter avrebbero avuto altri 5 da far giocare, così anche al Milan, alla Juventus, all'Atalanta o alla Fiorentina. Quando mancano a noi non abbiamo altri 5 titolari”

José Mourinho, nel corso della conferenza stampa pre Lecce, ha parlato della difficoltà di alcuni giocatori nel rimanere lontano da problematiche fisiche: "La Roma ha diversi giocatori con una storia clinica, ti dico la verità sono contento di averli in determinati momenti. Quando non ci stanno, non ci stanno. C'è una storia clinica difficile da combattere. Pensi che Dybala o Renato Sanches sarebbero qua senza la loro storia clinica?"