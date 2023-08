VIDEO – Mourinho: “Dagli arbitri vorrei imparzialità. In campo siamo tutti uguali”

Mourinho risponde alla domanda sugli arbitri: "Una cosa è la Roma, un’altra sono io. Per me la cosa è semplice: non so se è un problema politico o meno, a me interessa solo il campo, la partita, l’arbitro, il quarto uomo e l’altra panchina"

Nella prima partita della nuova stagione, la Roma non avrò a disposizione Mourinho, Foti (oltre ad altri due collaboratori), Dybala e Pellegrini. Lo Special One in conferenza stampa ha commentato le difficoltà avute nella passata stagione con la classe arbitrale: "Durante la partita l’arbitro deve vedere tutti allo stesso modo. Non voglio dire nulla. Non sono neanche preoccupato, è il gioco. I giocatori della Roma sono uguali agli altri, la panchina lo stesso. Siamo tutti uguali, questa è l’unica cosa che voglio”.