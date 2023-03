VIDEO – Mourinho: “Cresciuti nei big match. Fatichiamo nelle 3 partite a settimana”

Lo Special One sulla crescita negli scontri diretti: "Il primo anno abbiamo perso due volte con la Juve, due volte con il Milan, con l'Inter. Quest'anno abbiamo vinto con la Juve, contro l'Inter, pareggiato contro il Milan"

Il tecnico portoghese parla in conferenza stampa del salto di mentalità che deve fare la sua Roma: "Il corpo e la mente si abituano alla pressione o si abituano alla tranquillità di non sentirla. Siamo in evoluzione in diversi aspetti. Nella continuità di sapere che in una settimana dobbiamo vincere 3 partite di fila, facciamo ancora fatica"