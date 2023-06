Mourinho ha attaccato l'arbitro Taylor dopo la finale in zona mista

ueste le parole pronunciate dal tecnico portoghese nella zona mista della Puskas Arena: "Siete una fottuta disgrazia. Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore e tu non sei stato capace. Non si vede la vergogna nelle vostre facce". Il riferimento è al penalty assegnato al Siviglia e poi tolto dopo il controllo al Var