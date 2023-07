Matic e Dybala continuano a ridere e scherza. Questa mattina il serbo ha preso nuovamente di mira la Joya

Continua la divertente saga delle prese in giro tra Matic e Dybala. La Roma questa mattina inizia il terzo giorno di ritiro e il serbo non ha gradito l'outfit della Joya: "Dove stai andando? In spiaggia o ad allenarti?". Paulo ha subito risposto su Instagram: "Forma strepitosa"