VIDEO – In Cina tutti pazzi per Totti: un tifoso corre sul palco per abbracciarlo

Tottimania in Cina, è risaputo il grande seguito che la bandiera della Roma abbia guadagnato in tutto il mondo, Pechino lo omaggia con grande affetto. Diventa virale il video di Liz Liang una tifosa che racconta di come abbia percorso più di 1000 chilometri per incontrare Totti. Filmato anche il momento in cui un tifoso invade il palco per abbracciarlo durante un evento da lui presenziato. Insomma un affetto senza limiti che nelle fasi finali del video si manifesta attraverso dei veri e propri messaggi d'amore: "Ti amo Francesco", "No Totti, no party", "Sei bravissimo".