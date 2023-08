Matic compie 35 anni e non potevano mancare gli auguri del suo compagno di avventure Dybala

La coppia Dybala-Matic non finisce di far ridere i tifosi giallorossi. I due oggi hanno regalato un'altra gag. L'argentino ha fatto gli auguri al serbo pubblicando su Instagram un video mentre si fa la barba. In basso la presa in giro al centrocampista che viene paragonato a Babbo Natale