VIDEO – Delirio al Colosseo: ci sono Dybala e Diletta Leotta

La Joya questa mattina ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn davanti al monumento simbolo di Roma ma in poco tempo, la piazza si è riempita di tantissimi tifosi giallorossi

Quello tra Paulo Dybala e i tifosi della Roma è stato amore a prima vista e in queste ore è stato riscontrato anche da Diletta Leotta. La presentatrice di Dazn questa mattina ha intervistato la Joya, come mostrato da lei stesse tramite i propri account social, davanti al Colosseo dove però in pochi minuti sono arrivati tanti tifosi della Roma: "Stiamo provando a fare una cosa quasi impossibile, camminare insieme a Dybala al Colosseo". Queste le parole della Leotta che ha documentato tutto l'affetto dei tifosi giallorossi nei confronti dell'argentino che ha poi commentato: "E' difficile ma ce la faremo"