VIDEO – Bagno di folla per Lukaku: l’amore dei romanisti prima dei fischi di San Siro

L'attaccante belga si è concesso a foto e autografi ai tifosi presenti a Fiumicino prima di partire con direzione Milano. Domani sarà l grande atteso del match visto che affronterà l'Inter, la sua ex squadra

Non una vigilia normale per Romelu Lukaku che domani affronterà l'Inter in quello che sarà il suo primo ritorno a San Siro dopo la bufera nata in estate. Il belga ha firmato autografi ai tifosi giallorossi presenti che gli hanno fatto sentire tutto il loro amore.