Gasperini chiaro sul mercato: “Non possiamo stare fermi. Dobbiamo migliorarci”

Il tecnico in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Celtic: "I conti si fanno a fine dicembre e a gennaio. Il mercato di gennaio sarà molto importante per trovare le condizioni per migliorarsi"

Gian Piero Gasperini fa chiarezza su quelle che sono le sue aspettative riguardo il prossimo calciomercato di gennaio: "Se stiamo fermi rischiamo di perdere un’occasione. Io del mercato ne ho parlato a luglio e ad agosto, poi ne parlerò a gennaio. Ora contano le partite"