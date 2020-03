Zappacosta, solidarietà per Sora: “E’ la mia città e ha bisogno di aiuto” – FOTO

Davide Zappacosta, difensore della Roma, ha pubblicato un messaggio tramite Instagram per esprimere vicinanza a Sora, città del basso Lazio dove è nato. Queste le sue parole di sostegno soprattutto alla terapia intensiva dell’Ospedale cittadino: “Sono nato a Sora e i miei cari vivono lì. Il mio cuore oggi più che mai è lì. Per questo ho deciso di sostenere, in questo momento così difficile, il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale della mia città. Tante piccole realtà hanno bisogno di aiuto e un piccolo gesto può servire anche per un comune come quello di Sora. É un momento delicato e stiamo dimostrando che tutti assieme con un piccolo gesto possiamo aiutare tante di queste realtà. Donate assieme a me, senza impegno, se vi fa piacere cliccate nel link in bio! Forza Sora!“.