Cesena-Roma 2-3
Cesena-Roma 2-3 (FOTO): giallorossi settimi. Tanti rammarichi in un campionato deludente Cesena-Roma, LE PAGELLE: Bojan e Lamela, grinta e classe L'ISTANTANEA Cesena-Roma, Cassetti pieni di bei…
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Roma-Catania 2-2 (FOTO): Totti si riscatta la Roma no. All'Olimpico si chiude senza la vittoria L'ISTANTANEA Roma-Catania, Buon riposo, papà Roma-Catania, LE PAGELLE: Totti illumina, Heinze troppo…
Chievo-Roma 0-0 (FOTO): Un punto che serve a poco. L'Europa si allontana L'ISTANTANEA Chievo-Roma, Luis e quel punticino che è una ruga di espressione Chievo-Roma, LE PAGELLE: Kjaer attento, attacco…
Roma-Napoli 2-2 (FOTO): Simplicio salva la faccia, ma è pioggia di fischi all'Olimpico La Sud è per Totti. Baldini: "Vado via io" (VIDEO) L'ISTANTANEA Roma-Napoli. Anche stasera si recita a soggetto…
Roma-Fiorentina 1-2: Un fallimento totale. Ora basta! CONTESTAZIONE fuori lo stadio. Duecento tifosi urlano "Mercenari!", "Luis esci!" e "Dov'è il progetto?"(FOTO e VIDEO) Baldini e Sabatini a…
Juventus-Roma 4-0 RIDICOLIZZATI L'ISTANTANEA Juventus-Roma: Conte e quel valium chiamato Roma Juventus-Roma, LE PAGELLE: si salvano Curci e Gago PRE PARTITA Sabatini: "Totti ha preso serenamente la…
Roma-Udinese 3-1 (FOTO e VIDEO): TOTTI riaccende il cammino verso l’Europa Roma-Udinese, LE PAGELLE: Totti show, Marquinho sempre più prezioso L'ISTANTANEA Roma-Udinese Po' esse fero e po' esse piuma…
Lecce-Roma 4-2: Che figuraccia! Perso il treno per il terzo posto Luis Enrique abbandona la Roma, immobile in panchina durante la disfatta Lecce-Roma 4-2, LE PAGELLE: umiliati!! L'ISTANTANEA di…
Roma-Novara 5-2 (FOTO): Cinquina Roma, si riapre la porta per l'Europa L'ISTANTANEA Roma-Novara: Osvaldo da Crocefieschi Roma-Novara, LE PAGELLE: bel Marquinho, De Rossi in affanno PRIMO TEMPO…
Milan-Roma 2-1: Ibrahimovic castiga ancora la Roma (FOTO) L'ISTANTANEA Milan-Roma: Stekelenburg e i miracoli che non bastano PRE PARTITA Totti: "Speriamo che Ibra sia con la testa al Barcellona"…
Roma-Genoa 1-0 (FOTO): Osvaldo tiene vivo il sogno Champions L'ISTANTANEA Roma-Genoa: Bojan e l'attimo (s)fuggente Roma-Genoa, LE PAGELLE: Heinze insuperabile, grinta Osvaldo PRE PARTITA Greco: "Sarà…
Palermo-Roma 0-1 (FOTO): Borini la garanzia. Si torna a vincere L'ISTANTANEA di Palermo-Roma: Fabio-goal e le chiacchiere in fuorigioco Palermo-Roma LE PAGELLE: Borini quello che tocca lo trasforma in…
Roma-Lazio 1-2: Il Fallimento Roma-Lazio, LE PAGELLE: Juan eroico, Borini non molla mai L'ISTANTANEA Roma-Lazio: più buio che Lucho PRE PARTITA Totti. "Se perdiamo addio terzo posto" Stefano Mauri:…
Atalanta-Roma 4-1: Roma isterica. Luis Enrique senza scuse FOTO Atalanta-Roma, LE PAGELLE: difesa pessima, Pjanic irriconoscibile L’ISTANTANEA Atalanta-Roma: Daniele, il più presente PRE PARTITA…
Roma-Parma 1-0 (FOTO): Tutti promossi grazie a Borini Roma-Parma, LE PAGELLE: Borini instancabile, De Rossi insostituibile L'ISTANTANEA di Roma-Parma: Luis e il brutto dell'Italia PRE PARTITA Pjanic:…
Siena-Roma 1-0 (FOTO): Persa l'occasione per l'assalto al terzo posto Siena-Roma, LE PAGELLE: Kjaer decisivo, Viviani tra alti e bassi L'ISTANTANEA Siena-Roma: Una sola faccia, stasera PRE PARTITA…
Catania-Roma 1-1 (FOTO): Tanta intensità, nessun gol nei 25' più recupero Catania-Roma, LE PAGELLE: Stekelenburg salva, Borini spreca L'ISTANTANEA Catania-Roma. Qua la mano Stekelenburg Per una…
Roma-Inter 4-0: CHE VITTORIA! Inter demolita Roma-Inter: le PAGELLE. Borini-show, De Rossi "The Wall" L'ISTANTANEA Roma-Inter: Heinze, lo spazzaneve PRE PARTITA Fenucci: "Mercato fatto seguendo…
Cagliari-Roma 4-2: Si continua nell'anonimato L'ISTANTANEA Cagliari-Roma: Che noia, che Ibarbo Cagliari-Roma, LE PAGELLE: i "soliti" Kjaer e José Angel, bene Pjanic e Borini PRE PARTITA Lobont: "Siamo…
Roma-Bologna 1-1 (FOTO): Troppi errori. Un'occasione persa L'ISTANTANEA Roma-Bologna: Diamanti? No, bigiotteria PRE PARTITA Rosi: "Occasione per riscattarci" Fenucci: "Trattativa-De Rossi in via di…
Juventus-Roma 3-0 (FOTO): addio al sogno della decima Coppa Italia L’ISTANTANEA Juventus-Roma: Lui Kjaer? Juventus-Roma, LE PAGELLE: Simplicio-Kjaer-Taddei, un disastro per tre PRIMO TEMPO…
Roma-Cesena 5-1 (FOTO): Luis Enrique ingrana la quinta con Totti, Borini Juan e Pjanic RECORD: Totti meglio di Nordahl, 211 gol in serie A con la stessa maglia L’ISTANTANEA Roma-Cesena: Buon appetito,…
Catania-Roma 1-1 (FOTO): Legrottaglie, De Rossi. Partita sospesa per pioggia al 65' a data da destinarsi Catania-Roma, LE PAGELLE: Kjaer muro inaspettato, Juan svagato L'ISTANTANEA Catania-Roma: Non…
Roma-Fiorentina 3-0 (FOTO): Lamela-Borini, con i giovani la Roma vola ai quarti L'ISTANTANEA Roma-Fiorentina: Lassù dove osano le mele Roma-Fiorentina, LE PAGELLE: Lamela-Borini, la vendetta è servita…
Roma-Chievo 2-0 (FOTO): Nella festa di Pallotta "The King of Rome" is back...al gol Roma-Chievo, LE PAGELLE: Totti, che bel ritardo! Riscatto Angel L'ISTANTANEA Roma-Chievo, Questione di facce...ride…
Bologna-Roma 0-2: La Roma vince, convince e DOMINA (FOTO) L’ISTANTANEA Bologna-Roma: Semplicemente Rodrigo Bologna-Roma, LE PAGELLE: Taddei tuttofare, Totti sfortunato di classe Totti felice canta:…
Napoli-Roma 1-3 (FOTO): Colpo grosso al San Paolo. Ci pensano Lamela, Osvaldo e Simplicio L’ISTANTANEA di Napoli-Roma, L’Osvaldo tignoso Napoli-Roma, LE PAGELLE: Juan torna grande, Lamela incanta PRE…
Roma-Juventus 1-1 (FOTO): Buffon para il rigore a Totti e rovina la festa alla Roma Roma-Juventus, LE PAGELLE: Totti dolceamaro, muraglia De Rossi-Heinze Roma-Juventus: L'ISTANTANEA, Metterci la…
Fiorentina-Roma 3-0 (foto): VERGOGNA! Luis Enrique senza alibi Fiorentina-Roma, LE PAGELLE: De Rossi, un uomo solo al comando L'ISTANTANEA: La Fiorentina stavolta era ben cotta PRE PARTITA Lamela:…
Udinese-Roma 2-0: Termina la striscia positiva. Inizia in salita il mese decisivo (FOTO) Udinese-Roma, LE PAGELLE: Juan, rientro ok. Sfortuna Kjaer L'ISTANTANEA Udinese-Roma: gioco, partita, incontro…