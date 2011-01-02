Roma-Sampdoria 3-1
Roma-Sampdoria 3-1 (FOTO): Totti e basta, come sempre Roma-Sampdoria, LE PAGELLE: Totti onnipresente, Vucinic prova a svegliarsi PRIMO TEMPO Totti: "Quando le cose non vanno bene è sempre colpa del…
Roma-Sampdoria 3-1 (FOTO): Totti e basta, come sempre Roma-Sampdoria, LE PAGELLE: Totti onnipresente, Vucinic prova a svegliarsi PRIMO TEMPO Totti: "Quando le cose non vanno bene è sempre colpa del…
Catania-Roma 2-1 (FOTO): VERGOGNA! Ora si deve parlare del futuro Catania-Roma, LE PAGELLE: disastro Riise, Taddei tra le poche luci PRE PARTITA Andreazzoli: "Sarà una gara che di sicuro ci vedrà…
Inter-Roma 1-1 (FOTO): Inter finalista di Coppa Italia Inter-Roma, LE PAGELLE: Borriello mai domo, Menez imperdonabile PRE PARTITA Montali: "Speriamo che Menez ci porti in finale" Moratti: "Leonardo…
Roma-Milan 0-0: Milan campione d'Italia all'Olimpico (FOTO) Roma-Milan, LE PAGELLE: Juan e Cassetti nel deserto giallorosso PRE PARTITA Andreazzoli: "Le assenze di perrotta e De Rossi pesano, ma…
Bari-Roma 2-3 (FOTO): TOTTI, TOTTI, ROSI. La Roma corre: DIREZIONE CHAMPIONS Bari-Roma, LE PAGELLE: Totti storico, follia De Rossi Il capitano tira fuori la maglia celebrativa "The king of Rome is not…
Roma-Chievo 1-0 (FOTO): La Roma vince con Perrotta e all'Olimpico si torna a cantare Grazie Roma Roma-Chievo: le PAGELLE. Vucinic e Menez in ripresa, Totti eccellente PRE PARTITA Totti: "Onore poter…
Coppa Italia: Roma-Inter, 0-1 Squadra in crisi, stagione compromessa Roma-Inter, LE PAGELLE: grinta Burdisso, Vucinic incomprensibile PRIMO TEMPO Ranocchia: "Non stiamo concedendo nulla in difesa.
Roma-Palermo 2-3 (FOTO): Comincia male l'era DiBenedetto Roma-Palermo, LE PAGELLE: Menez sprecone, Pizarro senza idee PRE PARTITA Riise: "Il prossimo anno vogliamo giocare in Champions. DiBenedetto?
Udinese-Roma 1-2 (FOTO): TOTTI, solo TOTTI, TOTTI e basta! Udinese-Roma, LE PAGELLE: Totti infinito, Rosi sorpresa positiva PRE PARTITA Burdisso: "Oggi è l'ultima opportunità per andare in Champions"…
Roma-Juventus 0-2 (FOTO): Addio Champions Roma-Juventus, LE PAGELLE: Riise gioia e dolore, Vucinic a fasi alterne PRE PARTITA Perrotta: "Stasera conta solo vincere. Non sottovalutiamo la Juventus"…
Fiorentina-Roma 2-2 (FOTO): Totti fa 201. Al Franchi non si va oltre il pareggio Fiorentina-Roma, LE PAGELLE: Totti nella storia, Menez nell'oblio PRE PARTITA Juan: "Se vogliamo andare in Champions…
Roma-Lazio 2-0 (FOTO e VIDEO): E SONO 5 FIRMATO FRANCESCO TOTTI Roma-Lazio, LE PAGELLE: Totti finalizzatore affamato, Pizarro la mente 118 FOTO e VIDEO di Roma-Lazio 2-0 PRE PARTITA Doni: "Derby…
Shakhtar-Roma 3-0 (FOTO): la Roma perde la testa, la faccia e l’Europa Shakhtar-Roma, LE PAGELLE: Borriello sprecone, De Rossi irriconoscibile in ogni senso PRE PARTITA Montali: "Siamo concentrati…
Lecce-Roma 1-2 (FOTO): Vucinic-Pizarro, tre punti d'oro Lecce-Roma, LE PAGELLE: Pizarro salva la baracca, Taddei pasticcione PRE PARTITA Cassetti: "Basta pensare e parlare di Ranieri" Rosati:"La Roma…
Roma-Parma 2-2 (FOTO): Senza via d'uscita Roma-Parma, LE PAGELLE: Totti "tuttofare" non basta PRE PARTITA Conti: "Ora serve continuità. Non è giusto fischiare Pizarro" Leonardi (Ds Parma): "Dobbiamo…
Bologna-Roma 0-1 (FOTO): con Montella la Roma decolla, di De Rossi il gol vittoria Bologna-Roma, LE PAGELLE: Pizarro, rientro fondamentale, Mexes sugli scudi PRE PARTITA Lupatelli: "Adesso contro la…
Genoa-Roma 4-3 (FOTO): IMBARAZZANTI Genoa-Roma, LE PAGELLE: Totti, gioia spezzata. Difesa dai due volti PRE PARTITA Borriello: "Genoa mi porta bene, segno sempre contro, ma oggi è dura" B.Conti: "Ho…
Roma-Shakhtar 2-3: oltre la vergogna (FOTO) Roma-Shakhtar, LE PAGELLE: Riise sbandato, Menez gioia e dolore POST PARTITA Riise: "Chiedo scusa a tutti, sto molto male" Ranieri :"Mai pensato a…
Roma-Napoli 0-2 (FOTO): E' finita. Cala il sipario, addio sogni di gloria PRE PARTITA Rosi: "Sono tranquillo. Siamo forti" Bruno Conti:"Pensiamo alla partita. Abbiamo i cambi per vincere" Mascara:"E'…
Inter-Roma 5-3 (FOTO): Amara cinquina. Scudetto lontano Inter-Roma, le pagelle: Vucinic-Menez, che coppia. Julio Sergio-Riise, che errori PRE PARTITA Cordoba: "Pensiamo solo a prendere i tre punti"…
Roma-Brescia 1-1 (FOTO): altro che arabi e americani...Occasione persa Roma-Brescia, LE PAGELLE: Totti sfortunato, Riise "dannato" Roma-Brescia, cori e striscioni contro Angelucci (FOTO) Roma-Brescia,…
Bologna-Roma 0-0 (FOTO): GARA SOSPESA PER NEVE AL 16' PRE PARTITA Totti: "Il turn-over lo viviamo con serenità" B.Conti: "Il nostro obiettivo è la continuità" Rubin: "Scendiamo in campo per dare il…
Juventus-Roma 0-2 (FOTO): gol d'autore, Vucinic e Taddei annullano la Juve. E' semifinale Juventus-Roma, LE PAGELLE: Vucinic incantevole, centrocampo da applausi PRE PARTITA Brighi: "Sarà una bella…
Roma-Cagliari 3-0 (FOTO): Totti 250 e lode, Menez fenomeno. La Roma vola Roma-Cagliari, LE PAGELLE: Totti rabbia e classe, Mexes imperioso PRE PARTITA Julio Sergio: "Sarà una partita diversa…
Roma-Lazio 2-1 (FOTO): Roma ai quarti e loro NON VINCONO MAI! Roma-Lazio, LE PAGELLE: Ranieri sbaglia, Menez lo perdona 91 FOTO e 5 VIDEO di Roma-Lazio 2-1 Coppa Italia PRE PARTITA Borriello: "Ho…
Cesena-Roma 0-1 (FOTO): Pellegrino come Juan, e la Roma ringrazia Cesena-Roma, LE PAGELLE: Simplicio fortunato, Vucinic muscoli e nervi PRE PARTITA Perrotta: "Cesena squadra accorta e organizzata"…
Sampdoria-Roma 2-1 (FOTO): Vucinic non basta, Juan frena la rimonta della Roma Samp-Roma, LE PAGELLE: Vucinic tuttofare, disastro Juan Sampdoria-Roma: il sonetto Sky, Totti a Ranieri prima di entrare:…
Roma-Catania 4-2 (FOTO): happy hours Roma, pagano Borriello e Vucinic Le 96 FOTO di Roma-Catania 4-2 scattate da Luciano Rossi Roma-Catania, LE PAGELLE: pasticci in difesa, botti in attacco PRE…
Atletico Roma-Roma 3-2 (FOTO): Roma battuta da un gol di Doudou e doppietta di Chiaretti Flaminio: cori contro Behrami Tempestilli: "Adriano lo aspettiamo per domani. Pizarro? Si trova a disagio..."…