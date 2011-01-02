Roma-Lazio 2-0 finconsadmin finconsadmin 13 marzo 2011 - 22:16 13 marzo

Roma-Lazio 2-0 (FOTO e VIDEO): E SONO 5 FIRMATO FRANCESCO TOTTI Roma-Lazio, LE PAGELLE: Totti finalizzatore affamato, Pizarro la mente 118 FOTO e VIDEO di Roma-Lazio 2-0 PRE PARTITA Doni: "Derby…