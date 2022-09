Zaniolo cerca il primo gol per la Roma e per Mancini

La delusione per la mancata convocazione in Nazionale c’è. I rapporti tra Mancini e Zaniolo nei mesi scorsi non sono stati idilliaci per una serie di incomprensioni legati ad alcuni atteggiamenti e qualche dichiarazione del tecnico, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Zaniolo sperava di fosse sistemato tutto, ma anche questa volta è rimasto a casa. Peccato per lui, ma buono per la Roma che per le prossime settimane lo avrà a Trigoria, così come Gianluca Mancini. In quei giorni Zaniolo potrà riposarsi e continuare a lavorare dopo l’infortunio alla spalla.