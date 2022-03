Vitesse, Wittek: “Siamo orgogliosi anche se non abbiamo passato il turno”

Le parole del giocatore degli olandesi: "Loro non hanno creato molto perché gli abbiamo reso la vita dura"

"Non c’è molto da dire quando prendi gol al 90’, è un momento difficile. Ora dobbiamo tenere la testa alta, domani sarà dura non essere andati ai quarti. È il calcio, a volte vinci e a volte perdi e dobbiamo andare avanti. Oggi non é bastato un gol, ma possiamo essere orgogliosi di noi. Se guardiamo a tutta la competizione, nessuno si aspettava questo cammino in Conference. Abbiamo dimostrato di poter giocare a certi livelli, oggi nn abbiamo perso, in entrambe le partite abbiamo avuto grandi possibilità, ma le abbiamo sbagliate, potevamo segnare il 2-0, loro non hanno creato molto perché gli abbiamo reso la vita dura. Abbiamo dimostrato di avere le palle. Abbiamo avuto sempre la palla, per questo possiamo essere orgogliosi anche se non ce l’abbiamo fatta. Questo è il calcio. Abbiamo sbagliato due grandi opportunità e contro avversari del genere devi sfruttarle. Devo essere autocritico, non mi aspettavo il giocatore alle spalle, mi dovevo aspettare che potesse succedere qualcosa. Ma questo è il calcio. Anche all’andata abbiamo avuto occasioni ma le abbiamo sbagliate. Anche oggi, ma se non segni spesso subisci".