Una Spina nel cuore della Roma: Mou aspetta e spera nella rinascita

Da uomo in più a uomo in meno il passo talvolta è casuale, mai indolore, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. E in un percorso così delicato spesso non entrano in ballo neppure responsabilità personali. Tutto frutto, allora, del destino cinico e baro? Non proprio, ma potremmo esserci vicini. Prendete, ad esempio, il caso di Leonardo Spinazzola: lui ci ha messo anima e corpo per tornare a essere quello pre infortunio con l’Italia, luglio 2021, ma finora l’impresa non gli è riuscita.