Un capitano tifoso. Tripi, nella folla per amore di Paulo

Essere tifosi della squadra in cui si gioca . È un privilegio che appartiene a pochi, è un sentimento che spesso è difficile da nascondere, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport . Anzi si ha la voglia di esternarlo , anche in momenti che non ti vedono protagonista. Nella Roma, da sempre, sono in molti i “giocatori tifosi” che hanno vestito la maglia giallorossa.

Nel lungo elenco figura pure Filippo Tripi, ex capitano della Primavera fino allo scorso anno. Nato e cresciuto in quella Casal Palocco che ospita da anni tanti campioni della Roma. L’altra Sera (e la s non è maiuscola a caso) Filippo era un tifoso come tanti. Con gli occhi lucidi e la pelle d’oca. Era ai piedi del Colosseo Quadrato, tra la folla, a gustarsi la presentazione di Paulo Dybala. Uno che fino a qualche mese fa sognava di marcare in Serie A. Qualcuno lo ha riconosciuto: "Filippo ma sei tu? Sei un grande", hanno urlato. Tripi è arrossito e ha ammesso la debolezza.