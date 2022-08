Udinese, Beto: “Devo migliorare in vista della Roma”

L'autore del gol vittoria contro la Fiorentina: "Voglio imparare, vincere per aiutare la squadra con gol e belle prestazioni"

Volevamo vincere questa partita e sono molto contento" ha detto Beto , autore del gol vittoria in Udinese-Fiorentina , ai microfoni di DAZN.

“Stiamo migliorando e il mio gol è tutto suo, dovevo solo spingerla in rete".

In cosa puoi migliorare?

"Voglio imparare, vincere per aiutare la squadra con gol e belle prestazioni".

"Tanta roba, non mi è piaciuta la mia partita perché ho sbagliato alcune cose e adesso la riguarderò per migliorare in vista della Roma"