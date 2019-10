Trigoria, lavoro di scarico per chi ha giocato: lavoro atletico e tattico per il resto del gruppo

All’indomani della pesante beffa subita contro il Borussia M’Gladbach, la Roma torna in campo. Fonseca prepara il match casalingo di domenica con il Milan di Pioli, uno scontro diretto fondamentale per la classifica. Il tecnico portoghese spera di recuperare qualche pedina per il suo scacchiere tattico.

INFORTUNATI

Cengiz Under: lesione al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto col Milan.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto col Milan.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

Davide Santon: sindrome influenzale, salta il Borussia Moenchengladbach.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra è stata divisa in due gruppi come di consueto dopo le partite. Chi ha giocato ha fatto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto una fase atltetica e tattica dopo l’attivazione muscolare. Gli infortunati hanno lavorato tra campo e palestra.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.