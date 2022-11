Trigoria, domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Giallorossi in campo domani mattina. Lunedì è già antivigilia del turno infrasettimanale contro il Sassuolo

La Roma, dopo il ko nel derby, deve rialzare subito la testa. La squadra di José Mourinho infatti già domani si radunerà a Trigoria alle 11 di mattina per la ripresa degli allenamenti. All'orizzonte c'è già il turno infrasettimanale contro il Sassuolo, il penultimo impegno prima della pausa per il Mondiale, in programma mercoledì 9 alle 18:30.