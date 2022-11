Totti: “Un onore rappresentare il calcio italiano nel mondo. Ringrazio gli Emirati”

Il sioggiorno di Francesco Totti in Qatar volge al termine. La leggenda della Roma è volata in Medioriente grazie al suo ruolo di ambasciatore della Lega Serie A, grazie a cui ha incontrato anche vecchi amici e avversari come in occasione dei Globe Soccer Awards, rappresentanti degli Emirati (come testimonia la foto pubblicata su Instagram), oltre ovviamente a godersi un po' di svago. Dal gp di Formula 1 di Abu Dhabi alla gita nel deserto, e ovviamente i Mondiali in Qatar."Un onore rappresentare il Calcio Italiano nel mondo. Grazie a tutti per l’ospitalità e la bella esperienza negli Emirati", ha scritto Totti su Instagram. La sua presenza è diventata ormai abituale e ogni volta attira grandissimo interesse.