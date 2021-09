Totti sbarca in Inghilterra, il 23 settembre esce la sua autobiografia in inglese

Sarà la traduzione dell'autobiografia datata 2018 insieme a Paolo Condò, che è stato utilizzato per il documentario "Mi chiamo Francesco Totti".

E' in arrivo la prima autobiografia in lingua inglese di Francesco Totti. Il libro, che uscirà il 23 settembre, qualche giorno dopo il suo 45esimo compleanno, avrà il titolo di "Gladiator" e sarà pubblicato con la casa editrice deCoubertin Books. Sarà la traduzione dell'autobiografia datata 2018 insieme a Paolo Condò, che è stato utilizzato per il documentario "Mi chiamo Francesco Totti".