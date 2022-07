Totti e Ilary Blasi si separano, atteso il comunicato: la ricostruzione

Dopo 20 anni, la favola di Francesco Totti e Ilary Blasi è giunta al capolinea. Secondo quanto riferito da Dagospia, alle 19 la coppia farà uscire un comunicato congiunto con cui ufficializzerà la separazione consensuale. Come rivelato da 'Chi' tutto è cominciato quando l'ex capitano della Roma ha letto dei messaggi compromettenti sul telefono della moglie. E relativi a una presunta relazione con un ragazzo frequentato a Milano durante 'L'Isola dei Famosi' e per il quale Ilary avrebbe perso la testa. Poi le indiscrezioni e le smentite ufficiali della coppia, soprattutto per proteggere la famiglia e i tre figli. Inoltre, il settimanale pubblicherà nel numero in edicola da mercoledì le foto della visita di Totti - avvenuta due giorni fa - a casa di Noemi Bocchi. È lei la ragazza di 34 anni con cui Francesco sarebbe stato visto già in diverse occasioni negli ultimi mesi, all'Olimpico come a Santa Severa, a Tirana e Montecarlo, e su cui erano circolate le indiscrezioni poi smentite ufficialmente.