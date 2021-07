Telles: “Bello essere tornato al Manchester, voglio mostrargli il mio valore”

Il brasiliano, obiettivo di mercato della Roma, ha parlato del suo futuro: "Non vedo l'ora di riabbracciare i tifosi, so che credono in me e gli mostrerò le mie qualità"

Alex Telles, esterno sinistro del Manchester United, è uno degli obiettivi di mercato della Roma ed oggi ha parlato del suo futuro alla testata United Daily. Ecco le sue dichiarazioni: "E' un piacere essere tornato qui, non vedo l'ora di iniziare la mia seconda stagione al Manchester e di mostrare il mio valore". Nonostante abbia soltanto 28 anni, Telles è uno dei giocatori più esperti della rosa attuale dei Red Devils e complice l'assenza di Luke Shaw, in vacanza per qualche settimana dopo Euro 2020, avrà molto spazio in questo precampionato. "Lo scorso anno siamo andati vicini a vincere un trofeo importante, per questo motivo approcceremo la nuova stagione con ancora più motivazioni".

Telles ha poi continuato: "Sarà dura, ma in queste settimane stiamo lavorando bene, ci stiamo preparando nel modo giusto. Il precampionato è importante, bisogna concentrarsi sul lavoro da fare, sia fisicamente che mentalmente, e dobbiamo capire bene quello che il coach vuole da noi". L'ex giocatore di Porto ed Inter ha collezionato 24 presenze nel corso dell'ultimo anno con la maglia dei Red Devils e per il momento ha in testa solo lo United: "Sto bene, sono impaziente di giocare davanti ai nostri tifosi, so che credono in me e nella squadra, mostrerò loro le mie qualità".