Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Mile Svilar e la Roma sarebbero sul punto di chiudere l'accordo per il prolungamento del contratto, fino al 2030. Sono diverse settimane ormai che le trattative tra le parti stanno andando avanti, con diversi ostacoli incontrati durante il percorso ma, a quanto pare, sarebbe tutto risolto, tanto che a breve dovrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto. Altri cinque anni insieme per una cifra che si aggira sui 3,5 milioni di euro a stagione. Questi sarebbero gli accordi raggiunti negli ultimi giorni e, a quanto pare, con la soddisfazione di entrambe le parti. Il club di Trigoria ha accelerato, anche e soprattutto sotto le indicazioni di Claudio Ranieri, visto che il Milan era intenzionato a portarsi via il numero uno della squadra e su di lui c'erano anche Chelsea, Bayern Monaco e Bournemouth. Decisiva è stata anche la volontà del giocatore con Roma e con la Roma ha stabilito un legame forte.