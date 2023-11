Super Romelu: 4 gol in mezz’ora con il Belgio

In ogni caso Josè Mourinho e i suoi, dal prossimo weekend, non potranno più sbagliare: in quattro mesi saranno 20 le sfide, quelle che decideranno la stagione della squadra giallorossa. Venti partite almeno, che potrebbero essere 22 in caso di approdo diretto di Pellegrini e compagni agli ottavi di finale di Europa League (7-14 marzo) o addirittura 24 se dovessero passare per i playoff tra le seconde classificate di ogni girone e le otto "retrocesse" dalla Champions (dal 15 al 22 febbraio).