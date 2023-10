Serie A, Sassuolo-Monza 0-1: decide Colombo. Torino-Verona 0-0

Al Mapei i brianzoli conquistano a sorpresa i tre punti. Delude la squadra di Juric

Settima giornata di Serie A che prosegue questo pomeriggio con le sfide tra Torino e Verona allo stadio "Grande Torino" e tra Sassuolo e Monza al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

TORINO – VERONA 0-0 — Pareggio a reti bianche tra Torino ed Hellas. Un punto a testa per le due compagini che tornano a fare punti dopo le rispettive sconfitte con Lazio e Atalanta. Partita fisica e bloccata che fatica a trovare un padrone e che alla fine non lo trova. Tante chance per il Toro nella ripresa per piazzare il gol vittoria, ma poco cinici gli uomini di Juric. Verona che si porta ad 8 punti ad una lunghezza dai piemontesi a quota 9.

SASSUOLO – MONZA 0-1 (Colombo 67') — Colpo esterno degli uomini di Palladino che vincono di misura sul Sassuolo, dimostrando di poter dire la loro anche in questo campionato. Partita vivace e ricca di occasioni. Ad un primo tempo senza reti fa seguito una ripresa dove di fatto si decide la gara. La zampata vincente è di Lorenzo Colombo, l'attaccante, in prestito dal Milan, con uno slalom elegante si presenta di fronte a Consigli e lo fredda con una bella conclusione. Il 9 del Monza sigla anche una doppietta annullata per posizione irregolare. Monza che raggiunge il Sassuolo a metà classifica a quota 9 punti, passo falso degli emiliani dopo le prestigiose vittorie con Juventus e Inter.

