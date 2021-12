Serie A, Sampdoria-Venezia 1-1: Henry risponde a Gabbiadini

Pareggio per i prossimi avversari della Roma. La Samp è stata recuperata nei minuti finali dal Venezia di Zanetti

Pareggio a Marassi tra la Sampdoria e il Venezia. Blucerchiati subito in vantaggio grazie a Manolo Gabbiadini dopo solo un minuto di gioco. L'attaccante italiano ha trovato la rete per la quarta gara consecutiva. La squadra di Zanetti è riuscita a trovare il gol del pari grazie ad Henry a 3 minuti dalla fine. Un punto a testa che non smuove la classifica di entrambe le squadre. I ragazzi di d'Aversa affronteranno la Roma nel prossimo turno mentre i veneti se la vedranno con la Lazio.