Serie A, Salernitana-Inter 1-1: Candreva beffa Inzaghi al 90°

Si chiude l'anticipo di questo venerdì di Serie A. All'Arechi Salernitana-Inter finisce 1-1. Gli ospiti passano in vantaggio nelle battute iniziali grazie a Gosens e vanno vicina più volte al raddoppio ma sbattono sempre sul muro Ochoa, autore di almeno tre inteventi decisivi soprattutto nel secondo tempo quando devia sul palo il tiro di Barella e neutralizza la botta di De Vrij dopo la clamorosa traversa di Lukaku. Nel finale il beffardo cross dell'ex Candreva regala un punto d'oro alla Salernitana, quarta partita senza vittorie in campionato per i nerazzurri