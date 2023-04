Serie A, Lecce-Napoli 1-2: un autogol regala tre punti a Spalletti

Il Napoli torna a vincere e lo fa a Lecce per 2-1. A sbloccare il risultato al Via del Mare è stato Di Lorenzo che al 18' su assist di Kim porta in vantaggio gli ospiti. Al 52' arriva il pareggio del Lecce con Federico Di Francesco. L'attaccante di Baroni butta in rete un pallone rinviato corto dalla difesa del Napoli al termine di un avvio di secondo tempo tutto a tinte giallorosse. Al 64', però, una indecisione nella difesa salentina porta al vantaggio del Napoli, con un autogol di Gallo. E' l'episodio che regala tre punti al Napoli, che consolida il primo posto in classifica. L'unica notizia brutta per Spalletti, però, è l'infortunio a Giovanni Simeone che, subentrato, è stato costretto a lasciare il campo per un problema al flessore della coscia destra. L'attaccante è in forte dubbio in vista del match di Champions League contro il Milan.