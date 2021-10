Serie A, in corso a Lissone l’Assemblea della Lega

Presenti nel nuovo IBC Center diciannove squadre di Serie A, assente la Salernitana

Si sta svolgendo in questo momento l' Assemblea della Lega di Serie A . Nella nuova sede di Lissone , luogo di nascita del nuovissimo Centro Var, sono presenti diciannove delle venti società del campionato (assente la Salernitana). All'ordine del giorno vari argomenti, tra i quali il rinnovo per l'accordo collettivo Lnpa-Aic-Figc e l'analisi dei vantaggi/svantaggi relativi al Campionato di Serie A.

In agenda anche la questione diritti audiovisivi del triennio 2021-24 per le zone del Medio Oriente e del Nord Africa, oltre all'approvazione del budget per l'anno sportivo in corso (2021-22). Presenti al IBC Center, Preziosi e Lotito: il primo, dopo aver ceduto il timone del Genoa, è rimasto nel board della società; mentre il patron biancoceleste, nonostante i battibecchi dei giorni scorsi con la Figc riguardo il 'caso tamponi', ha deciso di presenziare.