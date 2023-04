Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: a segno Maehle e Cabral

Va in scena questa sera al Franchi il posticipo di Serie A. Ad affrontarsi sul terreno di gioco ci sono la Fiorentina di Italiano e l'Atalanta di Gasperini, rispettivamente nona e sesta in classifica. Il primo gol del match viene messo a segno dai nerazzurri al 37'. Maehle raccoglie la palla al limite dell'area e, dopo aver smarcato i difensori, insacca di punta alle spalle di Terracciano. Il primo tempo si conclude col vantaggio della squadra di Gasperini, ma la Fiorentina non perde tempo e al 52' le proteste dei giocatori viola si concretizzano in un rigore concesso dall'arbitro, dopo aver consultato il VAR, per un fallo di mano in area di Toloi. Cabral sul dischetto non sbaglia e porta la squadra sull'1-1. Finisce così il match del Franchi.