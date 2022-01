Serie A, Cagliari-Fiorentina 1-1: finale nervoso, i viola chiudono in dieci

Finale molto nervoso, tanti gialli e poco gioco

Si chiude con un pareggio Cagliari-Fiorentina la sfida delle 12:30 del 23' turno della Serie A. Un gol per parte con i viola che sbagliano un rigore con Biraghi, Il Cagliari è passato in vantaggio con Joao Pedro, con la punta che sbaglia il rigore del 2-0. In inferiorità numerica per l'espulsione per proteste di Odriozola, la Fiorentina trova il pareggio in contropiede con Sottil. Finale molto nervoso, tanti gialli e poco gioco: alla fine entrambe le squadre portano a casa un punto.