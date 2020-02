Amazon continua i contatti con la Serie A: i rappresentanti della società statunitense hanno incontrato i vertici della Lega in via Rossellini. L’interesse del colosso dell’e-commerce è rivolto ai diritti tv 2021-2024 del campionato italiano. Amazon ha già acquistato un pacchetto di 20 partite di Premier League e alcuni eventi di Champions in Germania. La società statunitense vorrebbe realizzare inoltre prodotti audiovisivi negli spogliatoi durante i pre e post-partita.