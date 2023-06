Serie A 2024-2025, offerte basse per i diritti TV. Amazon si tira fuori

Come previsto, la Rai ha ritirato la propria corsa ai diritti TV della Serie A, ma a sorprendere ancora di più è stato il ritiro anche della piattaforma Prime Video di Amazon. A quanto pare, secondo un comunicato ufficiale della Lega, ne la prima emittente ne la piattaforma avrebbero proposto offerte per i diritti TV del 2024/2025 e quindi si andrà avanti con le trattative private che coinvolgono Sky, Dazn e Mediaset. Nessuna delle tre ha però messo sul piatto offerte allettanti per la Lega, il quale obiettivo è quello di arrivare a raccogliere 1,15 miliardi di euro (come previsto dal bando), con un aumento a stagione di quasi 200 milioni rispetto ai 927,5 dell’attuale triennio in corso. Sky e Dazn per ora sembrano essere le favorite per ottenere i diritti TV, in quanto l'emittente Mediaset ha una programmazione già molto fitta. Le trattative private inizieranno il 26 giugno. La nuova formulazione prevede 8 pacchetti e la possibilità di arrivare fino a 5 anni di contratto. Nel caso in cui le emittenti non facessero un'offerta convincente sul piano economico si apre uno scenario tutto nuovo in cui la Lega si metta potrebbe aprire un suo canale.